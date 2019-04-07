ريال مدريد يرصد راتبًا ضخمًا لضم هازارد نجم تشيلسي في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية عن الراتب المحتمل الذي رصده نادي ريال مدريد لضم البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”صن“ البريطانية، فإن هازارد على أعتاب الانتقال إلى ”الميرنغي“ خلال الأيام المقبلة، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يجهز لوضع هازارد ضمن قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في العالم، براتب أسبوعي ربما يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني، وهو الراتب الذي يفوق عرض تشيلسي لتجديد عقد اللاعب، البالغ 300 ألف جنيه أسترليني أسبوعيًا.

وأوضحت أن رواتب هازارد، في حالة انتقاله للملكي، خلال المواسم الستة المقبلة ستكلف ريال مدريد 110 ملايين جنيه إسترليني.

وكانت صحيفة ”ماركا“ أشارت إلى أن مهاجم ”البلوز“ هازارد سيوقع عقدًا لمدة 6 سنوات، اعتبارًا من الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة، إن مدرب الريال زين الدين زيدان منح موافقته النهائية لإدارة الفريق الملكي بشأن انتقال هازارد إلى مدريد، بعد أن أخذ احتياجات النادي الحالية بعين الاعتبار .

يذكر أن عقد هازارد مع تشيلسي ينتهي في الموسم المقبل، ويتمسك البلوز باستمرار اللاعب، في ظل حرمان النادي من إبرام صفقات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين، بعد معاقبته لانتهاكه قوانين التعاقد مع اللاعبين الأجانب، الأقل من 18 عامًا.