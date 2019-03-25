أهداف مباراة إنجلترا والجبل الأسود.. 2/1 لرفاق هاري كين (فيديو)‎

سجل ماركو فيسوفيتش الهدف الأول في المباراة التي تجمع منتخب بلاده الجبل الأسود مع إنجلترا، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

جاء هدف فيسوفيتش في الدقيقة 17، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس جوردان بيكفورد.

وتعادل مايكل كين لإنجلترا في الدقيقة 30.

وسجل روس باركلي الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة 39.

ويملك منتخب إنجلترا 3 نقاط من فوزه 5/0 على التشيك في الجولة الأولى، في حين تعادل الجبل الأسود من بلغاريا 1/1 في الجولة الماضية.

وتضم المجموعة الأولى إنجلترا والجبل الأسود والتشيك وكوسوفو وبلغاريا.