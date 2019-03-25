الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجبل الأسود ضد إنجلترا اليوم في تصفيات ”يورو 2020“

يواجه منتخب إنجلترا نظيره الجبل الأسود، مساء اليوم الاثنين، بملعب ”بودجوريكا سيتي ستاديوم“، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020“.

وأوقعت قرعة التصفيات منتخب إنجلترا في منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا بلغاريا والجبل الأسود وكوسوفو والتشيك.

ويتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزًا عريضًا على التشيك في الجولة الأولى بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب ”ويمبلي“.

ويعاني منتخب إنجلترا العديد من الغيابات في مباراة اليوم، حيث يفتقد صاحب المركز الرابع في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التي أقيمت الصيف الماضي في روسيا، جهود الخماسي لوك شاو، جون ستونز، فابيان ديلف، لوفتوس تشيك، بالإضافة إلى ماركوس راشفورد، بسبب الإصابة.

يذكر أن بطولة ”يورو 2020“ ستقام في 12 مدينة مختلفة منتشرة في أنحاء أوروبا، وهي أمستردام وباكو وبيلباو وبوخارست وكوبنهاغن ودبلن وغلاسجو ولندن وميونخ وروما وسان بطرسبرغ.

الموعد والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربعًا بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 5، بتعليق علي محمد علي.