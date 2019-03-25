ساوثغيت: لاعبو إنجلترا الشبان قادرون على التعامل مع الأجواء العدائية في الجبل الأسود

يتوقع غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، لفريقه الشاب خوض مباراة في أجواء أكثر عدائية في الجبل الأسود، اليوم الاثنين، بعد اكتساح جمهورية التشيك 5-صفر في ويمبلي في افتتاح مشوار المنتخبين في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.

وأزعج منتخب الجبل الأسود على أرضه من قبل الفريق الإنجليزي ويدرك ساوثغيت أنه من المحتمل أن يتكرر هذا المشهد مرة أخرى في مباراة الفريقين ضمن المجموعة الأولى في ثاني مباريات الفريقين بالتصفيات.

وقال ساوثغيت إنه يثق في قدرة فريقه الشاب في التعامل مع أجواء المباراة ويرى أنها مواجهة مهمة في زيادة خبرات اللاعبين.

ونفى ساوثغيت في مؤتمر صحفي عند سؤاله بشأن تحفظه في الدفع بلاعبين مثل جيدون سانتشو (18 عامًا)، الذي بدأ مواجهة التشيك، وديكلان رايس وكالوم هودسون-أودوي كبديلين في مباراة الجمعة الماضي قائلاً، إنه ”لا يتردد“ في الدفع بهؤلاء اللاعبين.

وأردف ساوثغيت: ”هذه المباراة تمثل مرحلة في طريق تعلم اللاعبين حتى يصبح الفريق بين المنتخبات الكبيرة. يجب التعود على التأقلم مع جميع الأجواء.

”مباراة الجمعة في ويمبلي كانت تجربة مختلفة واللعب بعيدًا عن أرضنا في التصفيات تجربة صعبة دائمًا“.

وفي غياب إريك داير للإصابة قد يدفع ساوثغيت برايس لاعب وسط وست هام يونايتد من البداية في وسط الملعب، بعد تحويل انتمائه من أيرلندا إلى إنجلترا، عقب مشاركته الدولية الأولى يوم الجمعة الماضي.

وقال ساوثغيت: ”سنحصل على أفضل نتيجة من اللاعبين الموجودين لدينا وأعتقد أننا نملك فريقًا قويًا. ديكلان شارك في المباراة الأخيرة كبديل ما منحه بعض الخبرة الدولية. ولن أتردد في الدفع به في التشكيلة الأساسية“.

وتعادل منتخب الجبل الأسود في آخر مواجهاته على أرضه مع إنجلترا في 2010 و2013 لكن مدربه ليوبيشا تومباكوفيتش قال إنه لا يجد نقاط ضعف في تشكيلة ساوثغيت المتألقة.

وقال: ”حقًا أحاول لكني لا أستطيع. نحن في الجهاز الفني نتعامل مع اللاعبين بواقعية. ما حدث في المواجهات السابقة يمثل نتائج جيدة للجبل الأسود. اليوم سنخوض مباراة بلاعبين ومدربين مختلفين تماما بقدرات وأفكار مختلفة من الفريقين“.

وفازت إنجلترا في مباراة واحدة بين أربع مواجهات مع الجبل الأسود وكانت بنتيجة 4-1 في ويمبلي عام 2013.