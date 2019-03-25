الفيفا يوافق على طلب تشيلسي بشأن حرمانه من تسجيل لاعبين جدد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، الإثنين، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على جلسة استماع لنادي تشيلسي، بشأن حرمانه من قيد لاعبين جدد لفترتين انتقاليتين.

وبحسب شبكة ”سكاي سبورت“، فإن الفيفا سيستمع إلى تشيلسي في جلسة يوم 11 أبريل المقبل.

وكان تشيلسي قد تقدم باستئناف ضد قرار حرمانه من تسجيل لاعبين جدد، بعد مخالفة لوائح الفيفا بالتعاقد مع لاعبين قُصّر، لكن النادي اللندني نفى ارتكاب أي مخالفات.

وجاء في بيان النادي الصادر في 8 مارس: ”إن نادي تشيلسي يشعر ”بالدهشة“ من رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تعليق عقوبة فرضها على النادي، حرمه بمقتضاها من ضم لاعبين جدد لمدة عام، رغم أن الاتحاد الدولي للعبة سبق له أن قبل طلبات بهذا الشأن (من أندية أخرى) ما أدى لتعليق العقوبات.

واتهم الفيفا النادي الإنجليزي بانتهاك المادة 19 في حالة 29 لاعبًا صغيرًا، وارتكب العديد من الانتهاكات الأخرى المتعلقة بمتطلبات تسجيل اللاعبين، وعاقبه كذلك بغرامة مالية قدرها 600 ألف فرنك سويسري (599.460 دولارًا) بجانب حرمانه من قيد لاعبين فترتين انتقاليتين.