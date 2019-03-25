تشيلسي يبلغ هازارد بموقفه النهائي من بيعه لريال مدريد

أبلغ نادي تشيلسي الإنجليزي لاعبيه موقفه النهائي من بيع أي منهم في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”صن“ البريطانية، فإن تشيلسي أبلغ جميع اللاعبين أنه لا ينوي بيع أي منهم الصيف المقبل، بما في ذلك النجم البلجيكي إدين هازارد، الذي يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، حرمان تشيلسي من التعاقد مع لاعبين في فترتين انتقاليتين مقبلتين، بسبب مخالفة البلوز لوائح الفيفا بشأم ضم لاعبين قُصّر.

ويتردد أن ريال مدريد يسعى بقوة للتعاقد مع هازارد الصيف المقبل، بعد فشل ضمه الصيف الماضي، علمًا أن عقد اللاعب البلجيكي مع البلوز ينتهي صيف العام 2021.

وكان لاعب وسط تشيلسي، الفرنسي نغولو كانتي قد ردّ على ربطه بالانتقال إلى ريال مدريد بالقول ”إن مستقبله مرتبط مع تشيلسي، ويركز على تحقيق أهدافه مع البلوز“.

ونقلت صحيفة ”صن“ عن آندرياس كريستنسن لاعب تشيلسي، أن النادي أبلغ اللاعبين أنه يريد الاحتفاظ بهم بعد قرار الفيفا بحرمانه من ضم لاعبين جدد.

وأضاف ”ن الصعب جدًا تقبل هذا الوضع. لعبت مباريات في الدوري الأوروبي وأتمنى مواصلة ذلك إذا واصلنا مشوارنا في البطولة“.

وأردف ”لعبت مباريات في الدوري الأوروبي وأتمنى مواصلة ذلك إذا واصلنا مشوارنا في البطولة“.