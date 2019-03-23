صحيفة: زيدان أقنع إدين هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، السبت، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أقنع النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، بالانتقال إلى النادي الملكي الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ”مترو“، فإن زيدان، الذي عاد لتدريب ريال مدريد بعد نحو 8 أشهر من استقالته، عقد محادثات مع هازارد، وسيصبح اللاعب البلجيكي الأعلى أجرًا في ريال مدريد.

وأضافت ”ميترو“ أن هازارد، البالغ من العمر 28 عامًا، وافق على الانتقال إلى ريال مدريد بعقد مدته 5 أعوام، مشيرة إلى أن إدارة ريال مدريد خصص مبلغ 98.5 مليون إسترليني لإتمام الصفقة الصيف المقبل.

وعبر هازارد مرارًا وتكرارًا عن رغبته في اللعب لريال مدريد، وإعجابه بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وقال إنه أحد الأسباب التي دفعته لممارسة كرة القدم.

وينتهي عقد هازارد مع تشيلسي صيف العام 2020، وقد يكون تشيلسي مضطرًا لبيعه الصيف المقبل، حتى لا ينتقل اللاعب مجانًا الصيف الذي يليه، ما لم يجدد عقده.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ حرمان تشيلسي من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين انتقاليتين، بسبب مخالفة قوانين التعاقد مع اللاعبين القُصّر، وهو ما يحرم البلوز من تعزيز صفوفه في ظل تراجعه للمركز السادس على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي.

وانضم هازارد إلى تشيلسي العام 2012، قادمًا من ليل الفرنسي، وسجل 105 أهداف، وصنع 86 في 339 مباراة مع تشيلسي، بينها تسجيل 16 هدفًا، وصناعة 11 في 39 مباراة الموسم الحالي.