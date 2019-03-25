رد صادم من نغولو كانتي نجم تشيلسي على اهتمام ريال مدريد بضمه في الميركاتو الصيفي

رفض نغولو كانتي، لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، الرد على التقارير التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال كانتي في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية: ”اليوم، أنا لاعب في تشيلسي ولا أهتم بكل الشائعات التي تقال عني“.

وأضاف: ”لا أهتم إذا ما كان اسمي ضمن قائمة المرشحين لزيدان في ريال مدريد لأنني أركز فقط مع تشيلسي“.

وتشير تقارير إلى رغبة الريال في ضم كانتي، بجانب أندية أخرى، مثل يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

ويمتلك كانتي، البالغ من العمر 28 عامًا، عقدًا مع ”البلوز“، حتى يونيو 2023، بعد انتقاله في صيف 2016 قادمًا من صفوف ليستر سيتي.

يذكر أن زيدان كان يضع مواطنه ضمن أهدافه الصيفية لتدعيم ريال مدريد بعد عودته لتدريب الفريق قبل أسبوعين خلفًا للأرجنتيني سانتياغو سولاري لسوء النتائج هذا الموسم.