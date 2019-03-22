فرانك لامبارد مرشح جديد لتولي تدريب تشيلسي خلفًا لماوريسيو ساري

كشفت صحيفة ”صن“ البريطانية عن مرشحين جديدين لخلافة الإيطالي ماوريسيو ساري في تدريب فريق تشيلسيتشيلسي حيث تشير عدة تقارير لإمكانية إقالته في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة أن الفرنسي زين الدين زيدان كان الخيار المفضل والأول لإدارة الفريق الإنجليزي لكن عودته لتدريب ريال مدريد فتحت الباب لمرشحين جدد.

ويفضل رومان أبراموفيتش مالك النادي اللندني ألا يقيل المدرب الإيطالي قبل نهاية الموسم رغم غضب أنصار الفريق والخلافات داخل غرف الملابس، وسيحدد مسار الفريق في الدوري الأوروبي بشكل كبير مستقبل ساري سواء بالإقالة قبل نهاية الموسم أو بعد نهايته.

وبعد عودة زيدان لريال مدريد وإمكانية بقاء ماسيميليانو آليغري في يوفنتوس ظهر اسم المدرب البرتغالي نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون كمرشح قوي لخلافة المدرب الإيطالي بعد قيادته الفريق للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز واحتلال المركز السابع هذا الموسم والتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد.

ويبقى المدرب البرتغالي اختيار للإدارة في تشيلسي وينافسه أسطورة الفريق الإنجليزي فرانك لامبارد مدرب ديربي كاونتي الحالي والذي يرغب عشاق الفريق في عودته لكنه هذه المرة كمدرب.

ويحتل ديربي كاونتي المركز الثامن في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي وما زال ينافس على الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.