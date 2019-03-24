غوارديولا يستهدف خطف لاعب أتلتيكو مدريد من برشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، يسعى لخطف المدافع البرازيلي فيليبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد من برشلونة.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن غوارديولا يرغب في ضم فيليبي لويس، الذي ينتهي عقده مع أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الحالي.

ويتردد أن برشلونة يسعى بقوة لضم فيليبي لويس، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، ليكون بديلًا مناسبًا لجوردي ألبا.

ويبحث مانشستر سيتي عن لاعب في مركز الظهير الأيسر؛ بسبب الإصابات المتكررة لبنجامين ميندي.

وانضم فيليبي لويس إلى أتلتيكو مدريد العام 2010، وغادر لموسم واحد إلى تشيلسي (2014/2015)، وشارك مع الفريق العاصمي في 323 مباراة.

وفي الموسم الحالي، شارك لويس في 22 مباراة مع أتلتيكو مدريد، وسجل هدفين.