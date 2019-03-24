مغواير نجم ليستر سيتي يدعو الحكام إلى التسامح مع بعض الالتحامات داخل منطقة الجزاء

دعا هاري مغواير، مدافع ليستر سيتي، الحكام إلى التسامح مع بعض الالتحامات داخل منطقة الجزاء ما لم تكن مخالفة صريحة.

ويعتقد مغواير (26 عامًا) أنه يجب على الحكام السماح للمدافعين بفرض رقابة لصيقة على المنافسين دون المخاطرة باحتساب ركلة جزاء على أي ”هفوة“.

ونقلت صحيفة ”الغارديان“ عن مغواير قوله: ”الأمر متروك لقانون العقوبات لتحديد مدى خطورة الالتحام، لكن يجب عدم احتساب مخالفة على كل التحام داخل المنطقة لأنها (الالتحامات) من طبيعة عمل خط الدفاع“.

وتابع: ”يجب السماح ببعض الالتحامات في اللعبة؛ لأنك لو سمحت للمنافس بالإفلات من الرقابة أثناء تنفيذ ركلة ركنية على سبيل المثال فإنك تخالف واجباتك ولا تقوم بالشيء الصحيح“.

وتابع: ”لا يجب احتساب ركلة جزاء على أي دفعة بسيطة، لكن الأمر يكون مختلفًا بالطبع عندما تجذب المنافس من رقبته“.

وسيغيب مغواير، الذي يخوض مع إنجلترا مباريات في تصفيات بطولة أوروبا 2020، عن مباراة ليستر سيتي المقبلة بعد طرده بسبب مخالفة ضد يوهان بيرغ جودموندسون في الدقيقة الرابعة من مباراة انتهت بالفوز 2-1 على مستضيفه بيرنلي الأسبوع الماضي.

ولم يعترض مغواير على القرار، حيث كان آخر مدافع عندما عرقل جناح آيسلندا بينما كان في طريقه إلى المرمى.

وأضاف مغواير: ”فور أن سمعت الصفارة علمت أنها بطاقة حمراء. سمعت بعض المشجعين يقول، إن العقوبة قاسية لأني لم أقصد أن ألمسه لكن اللوائح واضحة. كان في طريقه للمرمى.. قرار الحكم كان صحيحًا“.