رسميًا.. ليستر سيتي يمدد عقد ويس مورغان (فيديو وصور)

قال ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنه مدد عقد المدافع ويس مورغان لعام آخر ليبقى في النادي حتى نهاية موسم 2019-2020.

ويرتدي مورغان (35 عامًا) شارة قيادة الفريق منذ قرابة 7 سنوات، وخاض مباراته 700 مع الفريق الأول في الفوز 2/1 على مستضيفه بيرنلي، يوم السبت.

وفاز مورغان مع ليستر بلقب الدوري الممتاز في 2016.

وقال مورغان في بيان: ”التمديد يعني لي الكثير. شهدت مسيرتي مع الفريق صعودًا وهبوطًا وكنت مع النادي في قلب الأحداث منذ البداية“.

وتابع قلب الدفاع القادم من جاميكا: ”تمديد بقائي هنا يعني لي الكثير والسعادة لا تسعني. أتوقع مستقبلًا مشرقًا لليستر سيتي“.

وانضم مورغان إلى ليستر سيتي في 2012 وشارك في جميع مبارياته خلال موسم فوزه باللقب في 2015-2016، واختير ضمن فريق العام في الدوري الممتاز وقتها.

Wes Morgan discusses his incredible seven years at City and the exciting times ahead for the Foxes ????#WesSigns

— Leicester City (@LCFC) ١٨ مارس ٢٠١٩