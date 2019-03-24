لماذا لا ينضم جاك غريليش نجم أستون فيلا لمنتخب إنجلترا؟.. ساوثغيت يجيب

قال غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا، إن جاك غريليش، لاعب وسط أستون فيلا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي يحتاج إلى أن يثبت نفسه في الدوري الممتاز لخوض مباراته الأولى مع المنتخب.

وقرر غريليش، البالغ 23 عامًا، تحويل الولاء من أيرلندا إلى إنجلترا في 2015 وخاض سبع مباريات مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا. لكنه شاهد لاعبين أصغر سنًّا مثل ديكلان رايس (20 عامًا) وكالوم هودسون-أودوي (18 عامًا) يحصلون على فرصتهم في منتخب إنجلترا الأول قبله.

وأبلغ ساوثغيت الصحفيين: ”لعب جاك لفترة قصيرة معنا في منتخب تحت 21 عامًا“.

وتابع: ”رغم قدراته إلا أنه يحتاج إلى اللعب أمام منافسين من مستويات أعلى.

”كالوم هودسون-أودوي يلعب في الدوري الأوروبي والدوري الممتاز. هذا ما يصنع الفارق.

”لا أقول إننا لن نضم لاعبًا من الدرجة الثانية، لأنه قد يحدث ذلك، لكن دائمًا يكون من الصعب تقييم لاعبين في هذه الدرجة“.

ويلعب غريليش دورًا محوريًّا في مسعى أستون فيلا -الذي يحتل المركز السادس في الدرجة الثانية- للصعود إلى دوري الأضواء، وسجل أربعة أهداف وصنع خمسة هذا الموسم.

وكانت آخر مرة يلعب فيها في الدوري الممتاز في 2016 عندما هبط أستون فيلا بعد أن تذيل الترتيب.

وقال ساوثغيت: ”ترى بعض الجوانب في المباريات لكن ليس جميعها (في دوري الدرجة الثانية). في بعض الأحيان يتعلق الأمر بالجوانب البدنية وفي أخرى بالانضباط الخططي. في الدوري الممتاز تكون الأمور في مستويات أخرى من حيث السرعة والتحركات“.

وتابع: ”إنه لاعب نعرفه جيدًا ونتابعه عن كثب.. ونتمنى أن نراه قريبًا في الدوري الممتاز“.

وتصدر اسم غريليش وسائل الإعلام هذا الشهر، بعدما صدر حكم بالسجن على مشجع لبرمنغهام سيتي لمدة 14 أسبوعًا بسبب اقتحامه أرض الملعب، وتوجيهه لكمة إلى لاعب وسط أستون فيلا خلال مواجهة الفريقين في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.