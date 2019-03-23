ليفربول يصدم جماهيره في الميركاتو الصيفي.. ويتصدى لمحاولات ريال مدريد لضم ساديو ماني

تستعد الأندية الأوروبية الكبرى منذ فترة لخوض معركة سوق الانتقالات الصيفية، بعد نهاية الموسم الحالي، لتدعيم صفوفها بصفقات تساعدها على الدخول في المنافسات من جديد، أو الحفاظ على الألقاب.

ولكن نادي ليفربول الإنجليزي يبدو أنه لن يدخل الميركاتو الصيفي بالصورة التي تتوقعها الجماهير، ما يمثل صدمة كبرى لأنصار الريدز.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي لا تزال أمامه مباراة مؤجلة، كما تأهل ليفربول إلى دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ الألماني، وينتظر بورتو البرتغالي في دور الـ 8.

كلوب يتحفظ

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية إن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لا يرغب في الإنفاق بشكل مفرط على صفقات جديدة في الفريق، لأنه مقتنع بأن تشكيلته الحالية من اللاعبين لا تحتاج إلى دعم كبير.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت: ”رغم أن تشكيلة الفريق الآن أقوى كثيرًا من ذي قبل، فإن عدم رغبة ليفربول في الإنفاق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة سيكون بمثابة صدمة لجماهير الريدز، التي كانت تنتظر دعم صفوف النادي بصفقات مميزة جديدة“.

وكان ليفربول قد أنفق بشكل كبير العام 2018 على عدد من الصفقات، على رأسها الهولندي فيرجيل فان دايك، 75 مليون إسترليني، والبرازيلي أليسون بيكر، 64 مليون إسترليني، والغيني نابي كايتا 53 مليون إسترليني، والبرازيلي فابينيو، 44 مليون إسترليني، إضافة إلى السويسري شيردان شاكيري، 13 مليون جنيه إسترليني.

معركة ساديو ماني

على الجانب الآخر، فإن الصحيفة أكدت أن المعركة الوحيدة التي سيخوضها ليفربول بعد نهاية الموسم ستكون مهمة الحفاظ على النجم السنغالي ساديو ماني، المتألق مؤخرًا رفقة الريدز.

وأصبح ماني، 26 عامًا، الورقة الرابحة لليفربول خلال المباريات الأخيرة في البريمييرليغ أو دوري الأبطال، وتفوق على المصري محمد صلاح، البعيد عن مستواه مؤخرًا.

وقالت: ”سيبذل مسؤولو ليفربول قصارى جهدهم من أجل استمرار ماني رفقة الفريق، في ظل العرض المقدم له من نادي ريال مدريد الإسباني، حيث أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب النادي الملكي، رغبته الشديدة في ضم ماني إلى صفوف الميرنغي“.

ويرتبط ماني بعقد مع ليفربول يستمر حتى منتصف العام 2023.