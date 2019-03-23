أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية هذا الصباح.. فوز إنجلترا وتعثر الأرجنتين والبرتغال بعودة ميسي ورونالدو

شكلت تصفيات أمم أوروبا 2020 أهم الأخبار التي تناقلتها الصحف الرياضية العالمية، وأهمها أخبار منتخبات: إنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا.

كما أخذت عودة ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، إلى منتخبي الأرجنتين والبرتغال، حيزًا في الصفحات الأولى للصحف الرياضية.

واهتمت الصحف أيضًا بأخبار الانتقالات التي تهم الأندية الكبرى، وفيما يلي أبرز ما تداولته الصحف الرياضية العالمية، اليوم السبت 23 مارس.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بمباراة المنتخب الإسباني والمنتخب النرويجي في تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت:“هيّا للعمل“.

كما اهتمت الصحيفة بالليلة السوداء للنجمين ميسي ورونالدو اللذين عادا إلى منتخبي بلاديهما الأرجنتين والبرتغال، لكن المنتخبين فشلا في الفوز، حيث خسر منتخب الأرجنتين أمام فنزويلا 1/3 في مباراة ودية، وتعادل منتخب البرتغال سلبيًا في تصفيات أمم أوروبا أمام أوكرانيا.

كما أشادت ”ماركا“ بالبداية الجيدة لأبطال العالم فرنسا الذين فازوا في مولدوفيا 4/1.

سبورت

ركزت الصحيفة الكتلونية على هزيمة المنتخب الأرجنتيني أمام فنزويلا وديًّا 1/3 في ليلة عودة النجم والقائد ليونيل ميسي لمنتخب بلاده مؤكدة أنه الوحيد الذي حاول أن يخلق الخطر أمام المنافس.

كما تحدثت عن المواجهة المنتظرة بين المنتخب الإسباني والمنتخب النرويجي في بداية طريق تصفيات أمم أوروبا 2020.

واهتمت ”سبورت“ بالاتصالات بين برشلونة ومهاجم فرانكفورت الصربي لوكا يوفيتش.



موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة الكتالونية على ملف المدافع الهولندي دي ليخت لاعب أياكس، مؤكدة أن التنافس كبير حول التعاقد معه، ويقود رئيس برشلونة محاولة ضمه عبر السفر شخصيًا إلى هولندا.

كما تحدثت ”موندو ديبورتيفو“ عن المنتخب الإسباني، وبداية تصفيات أمم أوروبا 2020 من خلال مواجهة المنتخب النرويجي.

واهتمت الصحيفة بأخبار ريال مدريد من خلال إخبار الفرنسي رافائيل فاران زملاءه برغبته في الرحيل الصيف المقبل.

الصحف البريطانية

صن

تحدثت الصحيفة عن الفوز الكبير للمنتخب الإنجليزي على جمهورية التشيك 5/0 في بداية تصفيات أمم أوروبا 2020، وأكدت أنها بداية رائعة مشيرة إلى ”هاتريك“ رحيم سترلينغ في المباراة.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بأزمة أندية دوري الدرجة الأولى المالية، مؤكدة أن الديون ارتفعت، والأزمة ستصل إلى الخط الأحمر.

كما تحدثت ”لاغازيتا ديل سبورت“ عن عودة إيكاردي لتدريبات إنتر ميلان بعد الحل المؤقت لأزمته مع الإدارة.

واهتمت الصحيفة بعودة رونالدو لمنتخب البرتغال بعد غياب دام منذ نهائيات كأس العالم 2018.

توتو سبورت

ركزت صحيفة ”توتو سبورت“ ركزت على مباراة المنتخب الإيطالي مع فنلندا في بداية تصفيات أمم أوروبا 2020، مؤكدة أن روبيرتو مانشيني يفكر بمنح الفرصة لمهاجم يوفنتوس الشاب مويس كين.

كما تحدثت الصحيفة عن الاهتمام الكبير بنجم بنفيكا المقلب بـ ”رونالدو الجديد“، وشرطه الجزائي البالغ 120 مليون يورو، متحدثة عن اهتمام يوفنتوس بخدماته برفقة فرق أوروبية كبرى.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة الفرنسية بالبداية القوية لأبطال العالم المنتخب الفرنسي في تصفيات أمم أوروبا 2020 عبر الفوز في مولدوفيا 4/1، وكتبت:“نزهة للزرق“ في إشارة للفوز السهل.-