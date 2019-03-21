ديفيد ألابا لا يمانع الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

فتح المدافع النمساوي ديفيد ألابا، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، الباب أمام ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين للتعاقد معه.

وقال ألابا في مقابلة مع صحيفة ”بيلد“ الألمانية: ”بإمكاني تصور نفسي في تجربة جديدة، لكني أشعر براحة بالفعل مع بايرن ميونخ“.

وأضاف: ”كل عام هناك تحديات وأهداف جديدة، والضغط يكون حاضرًا بشكل دائم، لهذا السبب أنا سعيد في بايرن ميونخ، لكن من الممكن أن أتطلع لخوض تجربة جديدة في المستقبل“.

وعمّا إذا كان يفضل دوري على آخر قال ألابا: ”الدوري الإنجليزي والإسباني، هناك عملاقان كبيران في إسبانيا، من الممكن اللعب لريال مدريد أو برشلونة. كذلك في إنجلترا هناك أندية كبرى“.

وواصل ألابا: ”نعم، كنت مشجعًا لآرسنال في الطفولة، وإذا كنت كذلك في الصغر، ستستمر على ذات النهج طوال حياتك“.

وانضم ألابا إلى بايرن ميونخ العام 2011، قادمًا من هوفنهايم الألماني، ويمتد عقده مع النادي البافاري حتى العام 2021.