بوغبا: سولشاير أعاد الثقة ويستحق أن يصبح مدربًا دائمًا لمانشستر يونايتد

‭‭ ‬‬ قال بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، إن المدرب المؤقت أولي غونار سولشاير يستحق أن يتولى تدريب الفريق بشكل دائم؛ بعد أن نجح في إعادة الثقة والحرية، وهما العنصران اللذان افتقدهما الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع نهاية فترة المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو.

وأعاد سولشاير مهاجم يونايتد السابق بث الروح في الفريق، منذ أن تولى التدريب بعد مورينيو الذي أقيل في ديسمبر/ كانون الأول 2018؛ الأمر الذي ساعد يونايتد في تحقيق عشرة انتصارات في 13 مباراة في الدوري الممتاز، منذ تعيين المدرب النرويجي الذي قاد مانشستر يونايتد أيضًا للتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب الفرنسي لشبكة سكاي سبورتس ”نريده أن يبقى، النتائج كانت رائعة، تربطني به علاقة رائعة، كما تربطه علاقة رائعة باللاعبين، ”عندما يكون اللاعب سعيدًا يريد أن يظل في هذه الحالة، سولشار يستحق أن يكون مدربًا دائمًا، يعرف النادي ويعرف كل شيء عن النادي، إنه مدرب رائع بالفعل؛ لأنه أعاد الثقة للاعبين مجددًا“.

وأضاف ”منحنا حرية اللعب والاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى. ربما كنا نفتقد ذلك بعد النتائج السابقة“.

ورغم أنه لعب دورًا حاسمًا في فوز فرنسا بكأس العالم 2018 فإن بوغبا واجه صعوبات في الظهور بشكل طيب مع يونايتد تحت قيادة مورينيو الذي وضع اللاعب الفرنسي بين البدلاء، لكن اللاعب البالغ عمره 26 عامًا استعاد تألقه تحت قيادة سولشاير، وأحرز تسعة أهداف وصنع سبعة في جميع المسابقات.

وقال بوغبا عن الفترة الأخيرة مع مورينيو ”ربما فقدنا الثقة، وربما سارت الأمور على نحو غير صحيح، لا أحب الحديث عن الماضي. أحب الحديث عن المستقبل؛ لأن هذا هو المهم. نحن أفضل الآن والنتائج رائعة“.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة في 30 مباراة، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثالث.

وسيلعب يونايتد أمام برشلونة في دور الثمانية بدوري الأبطال الشهر المقبل.