بوغبا يعترف بمشاكله مع مورينيو وينفي شائعات رحيله

اعترف الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي لأول مرة بوجود مشاكل بينه وبين مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لكنه نفى في الوقت ذاته شائعات انتقاله إلى برشلونة.

وكان مستقبل أضخم تعاقدات يونايتد في مهب الريح خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة وسط أنباء عن اقترابه من الانتقال إلى النادي الكتالوني.

وكانت علاقة بوغبا الفائز بكأس العالم الأخيرة في روسيا ومورينيو سببًا في انتشار شائعات اقترابه من الانتقال إلى برشلونة، كما أن اللاعب البالغ عمره 25 عامًا وقف صامتًا أمام هذه الشائعات ولم ينفها.

لكن في لقائه مع برنامج “تيلي فوت” الفرنسي أكد بوغبا أن هناك مشاكل دائمًا مع مديره الفني البرتغالي لكنه نفى انتقاله إلى أي ناد آخر خاصة في ظل ما تردد عن رغبته في العودة إلى يوفنتوس للانضمام إلى كريستيانو رونالدو.

وأضاف بوغبا “بشأن الانتقال إلى ناد آخر، أنا متعاقد بالفعل مع يونايتد، علاقتي مع مورينيو هي ذاتها، لدينا أهداف مشتركة وهو الفوز دائمًا، لدينا مشاكل بسيطة معًا.

“طالما رأيت أنني لم أرتد قميص برشلونة يعني ذلك أني لا زلت في مانشستر يونايتد وبالتالي كل ما تردد بهذا الشأن شائعات”.

ويستعد بوغبا لمواجهة هولندا في وقت لاحق اليوم ضمن دوري الأمم الأوروبية بعد التعادل السلبي مع ألمانيا يوم الخميس الماضي في ميونخ.

وحاول مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب في الفترة الأخيرة نقله إلى برشلونة أو إعادته إلى يوفنتوس في ظل العلاقة المتوترة مع مورينيو في ظل عدم رضا المدرب عن أداء اللاعب.

وقد أبدى برشلونة اهتمامه باللاعب قبل انتهاء فترة الانتقالات لكن مانشستر يونايتد لم يكن راغبًا في الاستماع إلى أي عروض للاعب.