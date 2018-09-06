بول بوغبا يثير الجدل حول مستقبله مع مانشستر يونايتد

أثار بول بوغبا، لاعب المنتخب الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، المزيد من الشكوك حول مستقبله مع مانشستر يونايتد، في ظل علاقته المتوترة مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

ونقلت شبكة “سكاي ألمانيا” عن بوغبا قوله: “كان هناك الكثير من الكلام، ولكن حقيقة الأمر، لدي عقد في مانشستر، مستقبلي موجود حاليًا في مانشستر. ما زال لدي عقد وأقوم الآن باللعب هناك، لكن من يدري ماذا سيحدث في الأشهر القليلة المقبلة”.

وعن مورينيو قال بوغبا: “مورينيو؟ لدينا علاقة لاعب ومدرب، وهذا هو الشيء الصحيح، شيء واحد أؤكد لكم هو أنني سأعطي دائمًا 100%، بغض النظر عمّن يكون المدرب”.

وأضاف: “أنا دائمًا أعطي 100% لمانشستر يونايتد. لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك”.

وكانت صحيفة “ميرور” البريطانية قد أوضحت، أمس الأربعاء، أن النجم الفرنسي بول بوغبا قد أجّل فكرة رحيله عن “أولد ترافورد” في يناير المقبل، بعد “هدنة” مع جوزيه مورينيو.

وتردد أن برشلونة يسعى للتعاقد مع بوغبا البالغ من العمر 25 عامًا، كما ذكرت تقارير إيطالية أن يوفنتوس يريد استعادته.