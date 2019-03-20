مانشستر سيتي يقترب من نجم أتلتيكو مدريد

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لمرحلة ما بعد البرازيلي فيرناندينو، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، وأصبح يتعرض للعديد من الإصابات في الفترة الأخيرة.

وقالت شبكة ESPN، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن مانشستر سيتي يقترب من ضم لاعب وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ساؤول نيغيز، بداية من الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن مسؤولي السيتي يرغبون في الحصول على خدمات نيغيز، الذي يريد الرحيل عن أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم.

ولا يقف السيتي وحيدًا في المنافسة على ضم نيغيز، لاعب الوسط المدافع البالغ من العمر 24 عامًا، حيث يضعه مسؤولو نادي برشلونة الإسباني على قائمة اللاعبين المرشحين للتعاقد معهم بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت أن نيغيز لا يرغب في الاستمرار رفقة الأتلتي، ويريد الرحيل في ظل الأوضاع المعقدة التي يشهدها النادي حاليًا، والتي دفعت الفرنسي أنطوان غريزمان إلى الإشارة برغبته في مغادرة الروخي بلانكوس.

وتبلغ القيمة السوقية للإسباني نيغيز ما يقرب من 90 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفر ماركت“.