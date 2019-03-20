يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول يوجه رسالة إلى محمد صلاح بعد تألق ساديو ماني

وجه الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح، في ظل الحالة التي يعيشها نجمه السنغالي ساديو ماني.

وقال كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول، يوم الأربعاء: ”استمر ماني فقط في القيام بعمله خلال كل فرصة تتاح أمامه، كما أنه استفاد من وقوف الحظ إلى جواره“.

وأضاف: ”الحظ ذاته سيقف بجوار محمد صلاح مرة أخرى برفقة ليفربول“.

وحول مسيرة ماني الرائعة وتسجيله 11 هدفًا في 11 مباراة، علق كلوب: ”إنه حقًّا يعيش لحظات رائعة، الكرة تصل إليه في المكان المناسب لزيارة الشباك، وهذه هي الساحرة المستديرة“.

وتابع: ”ساني كان يواصل العمل والمثابرة، عندما كانت لا تصل إليه الكرة في المكان المناسب للتسجيل، وهذا ما أنصح به صلاح الآن، حتى يعود له التوفيق مرة أخرى“.

وأردف: ”صلاح الآن غير محظوظ، إلا أنه في حالة جيدة، لكن في المقابل، ماني يعيش لحظات مثالية“.

واستطرد: ”صلاح الآن يقدم مستوى أقل من ماني بقليل، لكنه كان قريبًا من التسجيل أمام فولهام، عبر العرضية التي نفذها فيرمينو، لكن الكرة لم تصل إليه وأهدرها فينالدوم. أنا متأكد من ذلك“.

وأتم: ”أعلم هذه اللحظات جيدًا. كنت مهاجمًا ومررت بهذه المواقف والفرص التي يهدرها لاعبون آخرون“.

ورفع ماني رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 17 هدفًا في الدوري الإنجليزي مثل صلاح، بفارق هدف عن سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، متصدر ترتيب الهدافين.