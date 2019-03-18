فان ديك يوجه رسالة إلى محمد صلاح

وجّه المدافع الهولندي فيرجل فان ديك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح، بعد تراجع مستواه وأهدافه في الفترة الأخيرة.

ونقل الموقع الرسمي لنادي ليفربول عن فان ديك قوله: ”محمد صلاح لاعب من الطراز العالمي، الناس تقول ما تريده، لكن أي فريق في الدوري الإنجليزي يتمنى امتلاك لاعب مثله، وأنا أعتقد أنه يقدم أداءً جيدًا“.

وأضاف: ”الأهداف ستأتي، يجب أن يعلم البعض أن هذه الفترة يمر بها المهاجم، ونحن نقول له دائمًا إنه يجب أن يواصل العمل، ويواصل التقدم، وستكون الأمور بخير“.

واختتم الدولي الهولندي: ”لأكون محايدًا، لا يزال يستقبل العديد من الأهداف، ليس في حاجة لهدفين مثلي“.

وواصل محمد صلاح، أفضل لاعب وهداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، غيابه عن التسجيل في آخر 7 مباريات، لأكثر من 11 ساعة.

ورغم غيابه عن التسجيل، يبقى محمد صلاح هداف المسابقة الموسم الحالي، وفي جعبته 17 هدفًا، إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة من 31 مباراة، ويتقدم بنقطة عن مانشستر سيتي الثاني الذي لعب مباراة أقل.