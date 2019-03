أليكسيس سانشيز: أحببت مانشستر يونايتد عندما كنت صغيرًا وأقسم على ذلك

أعرب الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، عن رغبته في محو الصورة السلبية عنه من قبل جماهير فريقه، بتشديده على عشقه للفريق منذ أن كان صغيرًا.

وقال سانشيز، في تصريحات لصحيفة ”ميرور“ البريطانية: ”أريد أن أظهر حبي لكرة القدم، وأعرف ما يمكنني فعله، كما أن لدي إيمان بقدراتي“.

وأضاف جناح برشلونة السابق: ”اليونايتد نادٍ مهم في إنجلترا وعلى مستوى العالم، وأحب أن أساعد الفريق للتتويج بالبطولات من أجل الجماهير“.

وتابع: ”أريد أن أجعل مشجعي اليونايتد سعداء من خلال تسجيل الأهداف، والعمل مع زملائي للمنافسة على الألقاب“.

وأردف: ”لم أكن سعيدًا على الإطلاق عندما خسرنا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في العام الماضي أمام تشيلسي“.

???? "I want to make the United fans really happy. I want to score goals. I want to bring them joy."

We caught up with @Alexis_Sanchez for the most recent edition of #InsideUnited… #MUFC

