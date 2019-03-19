تشيلسي يعلن سعر هازارد.. ومانشستر يونايتد يترقب موقف نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي، أعلن السعر الذي سيوافق من خلاله على بيع النجم البلجيكي إدين هازارد إلى ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن تشيلسي أكد أنه لن يبيع هازارد بأقل من 98.5 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت بقولها: ”يرى مسؤولو نادي تشيلسي أن هذا هو السعر المناسب لإمكانات هازارد؛ لأن سعره يجب ألّا يقل كثيرًا عن صفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي من ريال مدريد مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني“.

وتابعت بقولها: ”لا يزال مسؤولو تشيلسي ينتظرون رد ريال مدريد على سعر بيع هازارد، البالغ من العمر 28 عامًا، في ظل الأولويات التي يضعها مسؤولو النادي الملكي في الصفقات المطلوبة، مع الميزانية المرصودة للصفقات الجديدة، والتي تصل إلى 300 مليون يورو“.

وفي سياق متصل، ينتظر مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الموقف النهائي للمدافع الفرنسي رافائيل فاران، لاعب ريال مدريد، بعد أن أشارت تقارير اليوم الثلاثاء، إلى أنه يرغب في الرحيل عن الميرينغي.

وكانت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية قد أشارت إلى أن فاران يرغب في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن إسبانيا، بعد أن حقق 8 ألقاب رفقة ريال مدريد.

ويرتبط فاران، البالغ من العمر 25 عامًا، بعقد مع ريال مدريد يمتد إلى عام 2022، بشرط جزائي يبلغ 428 مليون جنيه إسترليني.

ويرغب المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير في دعم دفاع مانشستر يونايتد بصفقات مميزة، في ظل الهشاشة الدفاعية التي يعاني منها الفريق هذا الموسم، والتي اشتكى منها طويلًا البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب المانيو السابق.