كورتوا يفسد صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

قالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، رفض عرضًا مغريًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة في تقريرها اليوم الثلاثاء: ”رفض كورتوا الدخول في أي صفقات تبادلية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد، حيث يرغب الملكي في الحصول على خدمات الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من المان يو، مقابل انتقال كورتوا إلى أولد ترافورد“.

ومضت تقول: ”يريد كورتوا البقاء في ريال مدريد، بعد انتقاله إلى النادي الملكي من تشيلسي مطلع الموسم الجاري“.

وتابعت بقولها: ”ولكن، إذا رغب ريال مدريد في الاستغناء عن كورتوا، فإن الأخير يرفض الصفقات التبادلية، ويفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي“.

وفاجأ الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الجميع، عندما أشرك الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في مباراة سلتا فيغو، على حساب كورتوا.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان أبلغ كورتوا أن قرار مشاركة نافاس في المباراة يأتي لمنحه الفرصة فقط، وليس لعدم قناعة المدرب بالحارس البلجيكي.

ويشعر كورتوا بأنه يلقى معاملة سيئة من جماهير ريال مدريد، في ظل الانتقادات الشرسة التي يتعرض لها مع كل هزيمة للفريق، وبشكل خاص بعد السقوط أمام أياكس أمستردام الهولندي 1-4 على ملعب سانتياغو برنابيو، وخروجه من دوري أبطال أوروبا.

ويضع مسؤولو ريال مدريد الحارس ديفيد دي خيا ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم للنادي الملكي، خاصة أن عقد دي خيا (28 عامًا) مع مانشستر يونايتد، ينتهي في منتصف 2020.