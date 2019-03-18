غوارديولا يخشى إصابة لاعبي مانشستر سيتي في فترة التوقف الدولية

يأمل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في عودة لاعبيه سالمين من فترة التوقف الدولية هذا الشهر لمواصلة المنافسة على 3 جبهات أخرى، وخوض مباريات حاسمة في مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وسيخوض مانشستر سيتي 8 مباريات في غضون 29 يومًا بعد فترة التوقف الدولية حيث ينافس النادي على 3 جبهات هي الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بعد فوزه بكأس الرابطة هذا الشهر.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في الدوري وله مباراة مؤجلة ويتأخر بنقطتين عن ليفربول المتصدر بينما بلغ فريق المدرب غوارديولا دور نصف النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي ودور الـ 8 في دوري الأبطال.

وأبلغ غوارديولا موقع مانشستر سيتي على الإنترنت ”أتمنى عودتهم سالمين، سيلعبون مع منتخباتهم.. أدعوهم للاستمتاع بأداء الواجب الوطني لكني أتمنى عودتهم في أفضل حالة مثلما هم عليها الآن“.

وتابع بقوله: ”أرغب في عودتهم في كامل لياقتهم.. بالنظر إلى المباريات التي سنخوضها في أبريل فإننا نحتاج إلى جهود الجميع، ستكون فترة مجنونة“.

وأكد غوارديولا أن اللاعبين الذين لن ينضموا إلى منتخبات بلادهم سيحصلون على راحة لمدة أسبوع قبل العودة إلى التدريبات لكنه يعوّل على عودة اللاعبين المصابين لمساعدة الفريق بصورة أو بأخرى.

وأضاف غوارديولا ”الكل سيلعب.. كيفن دي بروين وفرناندينيو وجون ستونز وبنجامين ميندي.. كلهم سيعودون قريبًا ونحتاج إلى جهودهم، حتى لو لعب بعضهم 10 أو 15 دقيقة“.

وتابع قائلًا: ”نحتاج إلى الجميع لأننا وصلنا إلى مرحلة ننافس فيها على 3 ألقاب أخرى، نحتاج إلى الجميع وليس فقط 11 لاعبًا“.

وستكون مباراة مانشستر سيتي المقبلة أمام مضيفه فولهام المتعثر في 30 مارس.