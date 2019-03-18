منتخب إنجلترا يستدعي وارد-براوس لخوض مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن جيمس وارد-براوس، لاعب وسط ساوثهامبتون، تم ضمه لتشكيلة منتخب إنجلترا لخوض مباراتين ضمن تصفيات بطولة أوروبا هذا الشهر.

وأعلن غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، عن قائمة تضم 25 لاعبًا الأسبوع الماضي لكن الثلاثي المؤلف من جون ستونز، وفابيان ديلف من مانشستر سيتي، وروبن لوفتوس-تشيك من تشيلسي انسحب بسبب الإصابة.

وأضاف بيان للاتحاد الإنجليزي: ”تم استدعاء جيمس وارد-براوس لتشكيلة إنجلترا قبل خوض مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا 2020 أمام جمهورية التشيك والجبل الأسود“.

وخاض وارد-براوس، البالغ 24 عامًا، مباراة واحدة مع المنتخب عندما خسرت إنجلترا 1-صفر أمام ألمانيا في لقاء ودي قبل عامين. وسجل اللاعب ستة أهداف في الدوري مع ساوثامبتون هذا الموسم، بما في ذلك هدفان من ركلتين حرتين أمام مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقلصت تشكيلة الفريق إلى 23 لاعبًا عقب انسحاب الثلاثة.