ساوثهامبتون يحرم توتنهام من الانتصار في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حرم فريق ساوثهامبتون، اليوم السبت، ضيفه توتنهام من الخروج فائزًا عقب الفوز عليه بهدفين لهدف في الجولة الثلاثين للدوري الإنجليزي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 61 نقطة في المركز الثالث، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 71 نقطة.

توتنهام 1 × 0 ساوثهامبتون | هدف هاري كين .. ???? " pic.twitter.com/gKNILtWiJq — ًًًُ (@gG9JfmnP4iAFBQf) March 9, 2019

أنهى توتنهام الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله هاري كين في الدقيقة 26.

وردّ ساوثهامبتون بثنائية عن طريق يان فاليري وجيمس وارد في الدقيقتين 76 و81.

توتنهام 1 × 1 ساوثهامبتون | هدف فاليري .. ???? " pic.twitter.com/ZjRJpC548D — ًًًُ (@gG9JfmnP4iAFBQf) March 9, 2019

وأسفرت مباريات أخرى اليوم، عن فوز ليستر سيتي على فولهام بثلاثة أهداف لهدف، ونيوكاسل يونايتد على إيفرتون بثلاثة أهداف لهدفين، وكارديف سيتي على وست هام يونايتد بثنائية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها، فاز بورنموث على هيديرسفيلد تاون.