تقارير.. ماوريسيو ساري قد يرحل عن تدريب تشيلسي خلال فترة التوقف الدولي

كشفت تقارير صحفية على مسؤولي تشيلسي يدرسون إمكانية إقالة ماوريسيو ساري، المدير الفني للفريق، خلال فترة التوقف الدولي.

وكشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، يوم الاثنين، أن تشيلسي يدرس بقوة إقالة المدير الفني الإيطالي خلال الأسبوعين المتبقيين من شهر مارس.

وأشار التقرير إلى تعرض المدرب الإيطالي لضغط كبير وكافح من أجل تحفيز لاعبيه لكن دون جدوى.

وأوضح التقرير أن الصراع داخل نادي تشيلسي بين إقالة ساري في الوقت الحالي أو الانتظار مع إمكانية تحقيق لقب الدوري الأوروبي في نهاية الموسم.

Reports are claiming he could be sacked during the international breakhttps://t.co/Zkkgl1aZUj

— talkSPORT (@talkSPORT) March 18, 2019