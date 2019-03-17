إيفرتون يعمّق جراح تشيلسي ويلحق به الخسارة السابعة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

ألحق إيفرتون الخسارة السابعة بمنافسه تشيلسي، الأحد، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب غوديسون بارك.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن إيفرتون افتتح التسجيل بداية الشوط الثاني عبر ريشارليسون دي أندرادي في الدقيقة 49.

أضاف غيلفي سيغوردسون الهدف الثاني في الدقيقة 72، بتسديدة بعد ركلة جزاء ضائعة.

وتلقى تشيلسي الخسارة السابعة، مقابل 6 تعادلات و17 فوزًا، في حين حقق إيفرتون الفوز الحادي عشر، مقابل 7 تعادلات و13 خسارة.

ورفع الفوز رصيد إيفرتون إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند 57 نقطة في المركز السادس، علمًا أنه لعب 30 مباراة.