نيمانيا ماتيتش: مانشستر يونايتد لا يمكنه تحمل أي هزات أخرى

قوضت هزيمتان متتاليتان لمانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز، الكثير من الزخم المحيط بصحوة مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه المؤقت أولي جونار سولشاير، إلا أن لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش يرى أن إنهاء الفريق ضمن الأربعة الأوائل في الدوري يبدو في المتناول.

وجاءت الهزيمة في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام وولفرهامبتون واندرارز بنتيجة 2-1 يوم السبت، بعد الخسارة 2-صفر أمام آرسنال في الدوري الأسبوع الماضي.

ورغم تبقي ثماني مباريات على نهاية الموسم، فان يونايتد صاحب المركز الخامس يتقدم بنقطة واحدة على تشيلسي، ويتراجع بفارق نقطتين عن آرسنال، وثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير، في السباق نحو المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال ماتيتش للصحفيين: ”يجب أن نقدم أفضل ما لدينا لنصل لأول أربعة في الترتيب. لا يمكن أن ندع الأمور تمر بهذا الشكل.

”هناك الكثير الذي يجب أن نلعب من أجله. لدينا ثماني مباريات متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونحن نقاتل من أجل أول 4 مراكز.

”لدينا دوري أبطال أوروبا أيضًا. سنرى ما يمكننا فعله وما نملكه من إمكانات ومهارات“.

وعلى الرغم من الإخفاقات الأخيرة، فإن ماتيتش يرى أنه يجب أن يتم تعيين النرويجي سولشاير كمدرب دائم بعد أن قاد يونايتد للفوز في 14 مباراة من بين 19 منذ توليه المهمة خلفًا لجوزيه مورينيو المقال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.