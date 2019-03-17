يوفنتوس يرغب في التعاقد مع سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد.. بشرط

كشف موقع “ ميركاتو كالشيو “ رغبة يوفنتوس في التعاقد مع التشيلي ألكسيس سانشيز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مستغلًا رغبة مانشستر يونايتد في التخلص من اللاعب وفتح الباب لصفقات جديدة.

وحسب صحيفة “ ذا صن ”، فالفريق الإنجليزي يرغب في التخلص من راتب اللاعب البالغ 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يقدم مهاجم برشلونة وأرسنال السابق مستوى يؤهله للبقاء في مانشستر يونايتد، وغاب لفترات طويلة؛ بسبب الإصابة أو لأسباب فنية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الراتب الكبير الذي يتقاضاه المهاجم التشيلي يقف عائقًا أمام الفرق الراغبة في ضمه؛ لكونها لا تستطيع منحه نفس الراتب، كما أن سانشيز لا يزال في عقده 3 مواسم مع مانشستر يونايتد.

ويرغب يوفنتوس في ضم اللاعب، بشرط تقليص راتبه الذي يقدر بـ20 مليون يورو في السنة، وهو ما قد يدفعه للتعاقد معه بنظام الإعارة، حيث سيتحمل مانشستر يونايتد جزءًا من راتبه كما كشفت الصحيفة البريطانية.