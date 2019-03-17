أهداف مباراة تشيلسي وإيفرتون.. البلوز يتأخر 0/2 (فيديو)

أهداف مباراة تشيلسي وإيفرتون.. البلوز يتأخر 0/2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تلقى تشيلسي هدفين في الدقيقتين 49 و72 ليتأخر 0/2 في مباراته مع إيفرتون، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب غوديسون بارك.

جاء الهدف الأول بتوقيع ريشارليسون دي أندرادي، في حين سجل غيلفي سيغوردسون الهدف الثاني بعدما أكمل ركلة جزاء ضائعة.

ويملك تشيلسي 57 نقطة في المركز السادس، مقابل 37 لإيفرتون في المركز الثاني عشر.

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