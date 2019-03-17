ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز نادي ليفربول على فولهام (صورة)

واصل النجم السنغالي ساديو ماني تألقه بعدما قاد ناديه ليفربول لفوز صعب وثمين بنتيجة 2/1 على مضيفه فولهام، في إطار مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ماني بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 26 بعد تمريرة من زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وتعادل ريان بابل لفولهام في الدقيقة 74، لكن جيمس ميلنر تقدم للريدز من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

وسجل ماني هدفه الحادي عشر في آخر 10 مباريات في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 76 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

ويأتي توتنهام في المركز الثالث ويملك 61 نقطة، ثم آرسنال ويملك 60 نقطة ولعب كل منهما 30 مباراة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس وفي رصيده 58 نقطة من 30 مباراة.