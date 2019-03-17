أهداف مباراة ليفربول وفولهام.. 2/1 للريدز (فيديو)

تقدّم المهاجم السنغالي ساديو ماني بالهدف الأول لناديه ليفربول في المباراة التي تجمعه مع فولهام لحساب الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ماني، في الدقيقة 26 بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من روبرتو فيرمينو.

وتعادل ريان بابل لفولهام في الدقيقة 74.

وسجل جيمس ميلنر من ضربة جزاء الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 81.

يملك ليفربول 73 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثاني.

الدوري الانجليزي | فولهام 0 × 1 ليفربول | هدف اول ليفربول ماني ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @sport_ksa_1 pic.twitter.com/kI0Sh4PWTF — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ١٧ مارس ٢٠١٩

الدوري الانجليزي : فولهام 1 × 1 ليفربول | هدف بابل 74″ ???? ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @sport_ksa_1

pic.twitter.com/dIWxnzDdYJ — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ١٧ مارس ٢٠١٩