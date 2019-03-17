كل ما تريد معرفته عن مباراة فولهام وليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل نادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره فولهام، مساء اليوم الأحد، في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز على حساب فولهام لمواصلة مسيرة المنافسة بقوة مع مانشستر سيتي على لقب البريمييرليغ هذا الموسم، في مواجهة فولهام، صاحب الطموح الكبير.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة فولهام وليفربول.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 17:15 مساء اليوم الأحد بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”كرافن كوتاج“.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق المصري أحمد الطيب.

ترتيب الفريقين

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، وسجل الفريق 68 هدفًا واستقبل 17 هدفًا، ويعتلي صدارة هدافي الريدز اللاعب المصري محمد صلاح برصيد 17 هدفًا.

ويحتل فولهام المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة، وحقق الفريق 4 انتصارات فقط وسجل 28 هدفًا واستقبل 68 هدفًا.. ويعد ألكسندر ميتروفيتش هداف الفريق برصيد 10 أهداف.

وفاز ليفربول في آخر لقاءاته ضد فولهام بثنائية دون رد، ولم يعرف فولهام طعم الفوز على الريدز في آخر 6 مواجهات، ومنذ 8 أعوام تقريبًا، حين فاز بهدف نظيف يوم 5 ديسمبر 2011 بالدوري.

صلاح والصيام التهديفي

يبحث الدولي المصري محمد صلاح عن كسر وإنهاء صيامه التهديفي، خاصة أن صلاح لم يسجل في آخر 4 لقاءات بالدوري الإنجليزي، وهو رقم سلبي لم يحدث لصلاح منذ انضمامه إلى ليفربول في بداية الموسم الماضي.

ولم يحرز صلاح في مباراتي بايرن ميونخ الألماني بدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي جعل اللاعب المصري تحت ضغط الانتقادات مع تراجع مستواه.

وقال أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر السابق، لـ“إرم نيوز“، إن صلاح لاعب كبير وصاحب عقلية احترافية قادرة على الفصل بين الانتقادات خارج الملعب وأدائه في المستطيل الأخضر.

وأضاف: ”أعتقد وأتمنى أن يسجل صلاح في لقاء فولهام لاستعادة الثقة والرد على المشككين، خاصة أن الشهرين المقبلين في غاية الأهمية لحسم المنافسة في كل البطولات، سواء الدوري أو دوري أبطال أوروبا“.

ليفربول والمنافسة

يتطلع ليفربول لحسم الفوز لمواصلة المنافسة على اللقب الإنجليزي الغائب منذ سنوات، ويسعى المدرب الألماني يورغن كلوب لحسم الأمور مبكرًا في لقاء فولهام، خاصة أن فريقه خاض مباراة كبيرة ضد بايرن ميونخ في ألمانيا منذ أيام ويعاني الإجهاد البدني.

ويغيب عن ليفربول جوزيف غوميز وجوردان هندرسون، ومن المرجح أن يجري كلوب بعض التغييرات على التشكيلة التي تضم على الأرجح الحارس أليسون وأمامه الرباعي فيرجيل فان دايك وديان لوفرين وترينت أرنولد وأندري روبرتسون للدفاع، ويعود فابينهو لقيادة خط الوسط مع جورجينهو فاينالدوم وآدم لالانا.

ويقود خط الهجوم المثلث الذي يضم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو في الخط الأمامي.

مفاجآت فولهام

يبحث فولهام عن الفوز ولا شيء سواه في ظل محاولاته للهروب من شبح الهبوط، ويقود الفريق اللندني سكوت باركر، المدير الفني الذي تولى المهمة بعد رحيل الإيطالي كلاوديو رانييري.

ويغيب عن فولهام ألفي موسون وماركوس بيتنينلي، ويعتمد الفريق اللندني على التشكيلة التي تضم الحارس سيرجيو ريكو وأمامه الرباعي هافارد نوردفيت وتيم ريم ودينيس أودوي وجو برايان للدفاع، وكيفين ماكدونالد وكالوم تشامبيرس وتوم كايرني للوسط.

ويعتمد فولهام على الجناحين ريان سيسيجنون وريان بابل والهداف ألكسندر ميتروفيتش.