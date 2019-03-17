أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية هذا الصباح.. ”ديربي الغضب“.. وطريق برشلونة نحو لقب الدوري الإسباني

شكل ”ديربي الغضب“ بين إنتر ميلان وجاره ميلان، وفوز ريال مدريد مع عودة زيدان واستمرار أزمة أتلتيكو مدريد بعد خسارة جديدة في الدوري الإسباني هذه المرة، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بالحديث عن صفقة انتقال غريزمان لبرشلونة، واعتذار غوارديولا لفريق سوانزي سيتي بعد تسجيل فريقه لهدفين مشكوك في صحتهما، خلال مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة الإسبانية ببداية زيدان برفقة ريال مدريد والفوز على سيلتا فيغو، وأكدت أنه فوز بداية إعادة بناء الفريق.

كما تحدثت الصحيفة عن هزيمة أتلتيكو مدريد أمام بلباو، وكتبت أنه يعيش أسبوعًا أسود، فيما تحدثت عن إمكانية قتل برشلونة للتشويق نهائيًّا من خلال الفوز على ريال بيتيس في لقاء الأحد.

سبورت

ركزت ”سبورت“ على لقاء برشلونة وريال بيتيس، وكتبت: ”الهدف +10″، في إشارة لإمكانية رفع الفارق عن المركز الثاني بعد خسارة أتلتيكو مدريد أمام بلباو.

كما تحدثت الصحيفة عن بداية زيدان مع ريال مدريد والفوز على سيلتا فيغو، واستمرار أزمة أتلتيكو مدريد بعد كارثة تورينو حيث خسر أمام بلباو.

موندو ديبورتيفو

احتل موضوع إمكانية انتقال الفرنسي أنطوان غريزمان إلى برشلونة، الحيز الأكبر في الصفحة الأولى لموندو ديبورتيفو، وكتبت: ”صفقة غريزمان“، فيما كتبت عن لقاء برشلونة وريال بيتيس: ”الطريق نحو الليغا“.

كما اهتمت ببداية زيدان برفقة ريال مدريد والفوز على سيلتا فيغو في ”سانتياغو بيرنابيو“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على العودة الدرامية لمانشستر سيتي أمام سوانزي سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تحويل الخسارة 2-0 للفوز 3-0.

كما ركزت على اعتذار الإسباني بيب غوارديولا لمنافسه، إذ كانت ضربة الجزاء مشكوكًا فيها والهدف الثالث من وضعية تسلل، وهما الهدفان اللذان منحا مانشستر سيتي التأهل.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

عادت الصحيفة الإيطالية لقرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة يوفنتوس لأياكس الهولندي، مؤكدة أن رونالدو قد يجد بيب غوارديولا في الطريق للنهائي، حيث يظهر أن ميسي سيذهب وحيدًا دون منافس.

كما اهتمت الصحيفة بديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان وغياب إيكاردي عن قائمة الفريق.

وأكدت الصحيفة أن موقف سباليتي لم يتغير فيما يخص الثنائي إيكاردي المبعد وبريسيتش الذي قد يجلس بديلًا.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة الإيطالية بـ“ديربي الغضب“، وأكدت أن هدف الفريقين هو التأهل لدوري أبطال أوروبا.

كما اهتمت برغبة يوفنتوس بضم دي ليخت الذي سيواجهه الفريق في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة الفرنسية على لقاء الكلاسيكو في فرنسا، والذي سيجمع باريس سان جيرمان بنظيره أولمبيك مارسيليا في لقاء مهم للزوار الراغبين في الفوز، لتقليص الفارق عن المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بينما يملك الفريق الباريسي فارق 17 نقطة في الصدارة ولقاءين أقل عن مطارديه.

كما تحدثت الصحيفة عن إمكانية انتقال الفرنسي أنطوان غريزمان إلى برشلونة بعد كارثة أتلتيكو مدريد هذا الأسبوع في تورينو بدوري الأبطال وفي الليغا.