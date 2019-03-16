هل يلمح إيكاردي بهذه الصورة إلى عودته في مباراة إنتر ميلان ضد ميلان؟

نشر الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، على حسابه في شبكة ”إنستغرام“، صورة له وهو يحتفل في ملعب ”سان سيرو“، الذي سيستضيف مباراة الديربي أمام ميلان، غدًا الأحد؛ مما فسره البعض إلى أنها ربما تشهد عودة اللاعب، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

وفسر موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي صورة إيكاردي، بأن اللاعب يلمح إلى عودته للمشاركة مع النيراتزوري، إلا أنه أشار إلى صعوبة الأمر.

وكان إيكاردي دخل في صدام مع إدارة إنتر ميلان فور قرار النادي بتجريده من حمل شارة القيادة، ومنحها لزميله سمير هاندانوفيتش.

كما ادعى اللاعب الأرجنتيني معاناته من إصابة في الركبة، عقب واقعة سحب الشارة، ولم يشارك في أي مباراة منذ ذلك التوقيت.

وتشير العديد من التقارير، إلى أن المهاجم الأرجنتيني في طريقه للرحيل عن إنتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر قادمًا من صفوف سامبدوريا، صيف عام 2013.