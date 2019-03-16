بيكهام يدعم سولشاير ويؤكد رغبة مشجعي مانشستر يونايتد في استمراره

أشاد ديفيد بيكهام بالمدرب المؤقت لمانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير بعدما قاد النادي إلى انتفاضة هائلة وقال إنه من الواضح رغبة مشجعي الفريق في استمراره بشكل دائم في منصبه.

وتولى سولشاير المهمة بعد إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر كانون الأول وقاد النادي إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا. وحقق 14 فوزًا في 18 مباراة قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت.

وقال بيكهام لمجموعة صغيرة من الصحفيين: ”لقد جعل اللاعبين متحدين معًا وجاء رد فعل اللاعبين بالشكل السليم وبالشكل الذي كانت تريده الجماهير“.

وأضاف لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق: ”إنه لمن الرائع أن نرى أولي يؤدي عملا جيدا“.

وعيّن يونايتد المدرب سولشاير في البداية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد، لكن النتائج الإيجابية جعلته أبرز المرشحين لشغل المنصب لفترة أطول.

وقال بيكهام: ”الأمر لا يتوقف علي أنا لاتخاذ القرار. لكن بالنظر إلى المشجعين فهم يحبون كل الفترة التي تولى فيها التدريب وهم يريدون استمراره“.

ولعب بيكهام إلى جانب سولشاير تحت قيادة أليكس فيرغسون خلال واحدة من أنجح فترات يونايتد على مدار تاريخه.