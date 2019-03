بيكهام يشكر ”عائلته“ في لوس أنجليس غالاكسي بعد الكشف عن تمثاله

وصف ديفيد بيكهام، قائد منتخب إنجلترا السابق، ناديه السابق لوس أنجليس غالاكسي بأنه يمثل ”عائلته“ وشكر مدينة لوس أنجليس بعد الكشف عن تمثاله، قبل الجولة الافتتاحية للفريق في دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم، يوم السبت.

وبات بيكهام أول لاعب من الدوري الأمريكي يتم تكريمه عن طريق إقامة تمثال له، بعدما كان أول لاعب أوروبي كبير يلتحق بالمسابقة.

وأحرز بيكهام لقب الدوري الأمريكي مرتين متتاليتين في 2011 و2012 خلال ست سنوات قضاها مع لوس أنجليس غالاكسي وخاض فيها 98 مباراة.

وساعد بيكام على زيادة شعبية الدوري، ومهد الطريق أمام انتقال عدد كبير من اللاعبين الأوروبيين البارزين في السنوات التالية.

The @LAGalaxy unveiled this David Beckham statue ahead of their MLS season opener. pic.twitter.com/Z7DtkEIwQ1

وقال بيكهام خارج ملعب غالاكسي قبل المباراة الافتتاحية أمام شيكاغو فاير: ”مدينتا بيتنا“.

وأضاف لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق: ”منذ اليوم الأول عندما وصلت عائلتي إلى هذه المدينة شعرنا أننا في بيتنا، ولهذا السبب سنشعر بالامتنان إلى الأبد“.

وتابع: ”عندما أتحدث عن لوس أنجليس غالاكسي، وعندما أتحدث عن مدينة لوس أنجليس فإني أتحدث عنها كعائلة لأنها عائلة كبيرة“.

وحاليًّا يملك اللاعب الإنجليزي البالغ عمره 43 عامًا فريق إنتر ميامي الجديد، الذي من المقرر أن يلتحق بالدوري الأمريكي في 2020.

The first of its kind in Major League Soccer.

David Beckham now has a statue with the @LAGalaxy ⚽️ pic.twitter.com/4XGILRWNpi

— ESPN FC (@ESPNFC) March 3, 2019