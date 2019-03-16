وست هام ينتفض وليستر سيتي يفوز بعشرة لاعبين في الدوري الإنجليزي

أحرز البديل خافيير هرنانديز هدفين قرب النهاية، منهما هدف في الوقت بدل الضائع، ليقود وست هام يونايتد لتحقيق انتفاضة هائلة والفوز 4-3 على هدرسفيلد المتعثر في مباراة متقلبة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

واستغل المهاجم المكسيكي، الذي أدرك التعادل بضربة رأس قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي، كرة عرضية من فيليبي أندرسون وأحرز هدف الانتصار ليشعل احتفالات المشجعين في استاد لندن.

وأحرز أنجيلو أوجبونا هدفًا أعاد الأمل لوست هام بضربة رأس بينما أحرز هدرسفيلد ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بالدوري لأول مرة هذا الموسم مستفيدا من ثنائية كارلان جرانت.

وكان وست هام تقدم بهدف من ركلة جزاء سجلها القائد مارك نوبل بعد ربع ساعة لكن الفريق الزائر متذيل الترتيب تعادل من أول تسديدة على المرمى من جونينيو باكونا.

وتقدم هدرسفيلد 2-1 في نهاية الشوط الأول بواسطة جرانت الذي أحرز الهدف الثالث أيضا بتسديدة من مدى بعيد في الشوط الثاني.

وأصبح رصيد وست هام 42 نقطة في المركز التاسع بينما بقي هدرسفيلد بالمركز 20 والأخير وله 14 نقطة وبفارق 16 نقطة عن منطقة الأمان وبات على أعتاب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وأحرز ويس مورجان هدفا بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة ليفوز ليستر سيتي، الذي خاض أغلب اللقاء بعشرة لاعبين، على بيرنلي 2-1.

وتعرض هاري ماجواير مدافع ليستر للطرد في الدقيقة الرابعة لكن زميله جيمس ماديسون تقدم بهدف من ركلة حرة في الدقيقة 33.

وأدرك تشارلي تيلور التعادل لبيرنلي بعد أربع دقائق قبل أن يحرز المدافع مورجان هدف الانتصار لفريق ليستر صاحب المركز العاشر وبفارق ثلاث نقاط عن بورنموث الذي تعادل 2-2 مع نيوكاسل يونايتد.

وأحرز جوشوا كينج هدفي بورنموث، أحدهما من ركلة جزاء، بينما أدرك سولومون روندون التعادل لأول مرة قبل أن يأتي هدف التعادل الثاني من مات ريتشي في الثواني الأخيرة.

ويأتي نيوكاسل في المركز 13 برصيد 35 نقطة وبفارق خمس نقاط عن بيرنلي صاحب المركز 17.