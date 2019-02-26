غوارديولا قبل مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام: هدفنا مواصلة الضغط على نادي ليفربول

طالب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لاعبيه بضرورة الضغط على نظرائهم في ليفربول، وإظهار رغبتهم في حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة سيتي ووست هام يونايتد، المقرر لها، غدًا الأربعاء، بالجولة 28 من البريميرليغ: ”الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله مع ليفربول هو مواصلة الضغط عن طريق تحقيق الانتصارات“.

وأضاف: ”عندما تكون متصدرًا يمكنك إهدار بعض النقاط، ولكن عندما تكون متأخرًا أنت لا تمتلك هذه الرفاهية“.

وتابع: ”لا أريد سماع أعذار مثل الإرهاق وجدول المباريات؛ لأنه عندما تكون لديك عقلية القتال حتى النهاية، فإن طاقتك ستصل إلى أعلى مستوى“.

وأكمل: ”خلال الشهرين الماضيين، عقلية الفريق صنعت الفارق، فنحن نملك مجموعة رائعة من اللاعبين، كما أن الفريق الثاني لدينا جيد“.

وواصل: ”لا أهتم بالطريقة التي نلعب بها، ولكني أريد أن أستنشق رائحة الفوز، وأن أرى على وجوه اللاعبين أنهم يسعون لتحقيق الانتصار“.

وأردف: ”لا نزال نفتقد لجون ستونز وغابرييل جيسوس، والآن سيغيب إيميريك لابورت وفيرناندينيو، ولا أعرف حتى الآن مدة الغياب، ولكن نأمل في عودتهما بعد فترة التوقف الدولي“.

واستطرد: ”لا يمكن أن يلعب فرناندينيو ضد شالكه؛ لأنه موقوف، ولذلك فإن فريقي سيواجه خطرًا، ولكننا سندرس الأمر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي“.

وأتم: ”بيليغريني؟ لقد قام بعمل رائع مع مانشستر سيتي، حيث تمكن من الفوز بلقب البريميرليغ رفقة مجموعة جيدة من اللاعبين، وأنا أكن الكثير من الاحترام للأشخاص الذين لعبوا دورًا هنا في النادي، وخاصة مانويل“.