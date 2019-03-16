زيدان يضع نجم مانشستر سيتي ضمن أهداف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية بريطانية، السبت، أن ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، يسعى للتعاقد مع النجم رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن زيدان معجب بقدرات رحيم سترلينغ، ويريد ضمه إلى ريال مدريد كجزء من خطة إعادة بناء الفريق الملكي، بعد الموسم الحالي الكارثي.

وأشارت ”ميرور“ إلى أن اهتمام ريال مدريد بضم سترلينغ يعود إلى العام 2014، وذلك عندما أرسل ريال مدريد كشافين لمشاهدة اللاعب، كما أن زيدان اعترف بمراقبة الدولي الإنجليزي العام 2015.

ويمتد عقد سترلينغ، البالغ من العمر 24 عامًا، مع مانشستر سيتي حتى العام 2023، إلا أن الصحيفة أشارت أن على متصدر الدوري الإنجليزي القتال للحفاظ على سترلينغ في ظل إغراءات ريال مدريد.

وانضم سترلينغ إلى مانشستر سيتي العالم 2015 قادمًا من ليفربول، وسجل 63 هدفًا وقدّم 63 تمريرة حاسمة في 179 مباراة مع السيتيزينز

وأشارت تقارير سابقة إلى أن إدارة ريال مدريد تنوي توفير 300 مليون جنيه إسترليني لزيدان، للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأعلن ريال مدريد أمس الأول تعاقده مع المدافع إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي.