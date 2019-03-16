القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم في الدوري الإسباني

يلاقي ريال مدريد منافسه سيلتا فيغو، السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

وتُنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت أحمد الطيب.

وتقام مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 51 نقطة. في حين يقبع سيلتا فيغو في المركز الثامن عشر وفي رصيده 25 نقطة.

وهذه أول مباراة لريال مدريد تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الذي استقال في مايو الماضي، لكنه عاد الإثنين الماضي.

وكان ريال مدريد قد خسر آخر 4 مباريات على ملعبه سانتياغو برنابيو في جميع المسابقات، منها مباراتان أمام برشلونة.

ويغيب عن ريال مدريد كل من: كاسيميرو للإيقاف، ويورنتي، وفينيسيوس جونيور، وداني كارفاخال، وفاسكيز للإصابة، وفاييخو بقرار فني.