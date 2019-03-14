لماذا يثير ساديو ماني مخاوف ليفربول أكثر من محمد صلاح؟

قالت صحيفة ”الديلي ستار“ البريطانية إن نادي ليفربول الإنجليزي يجب أن يشعر بالقلق إزاء تألق نجمه السنغالي ساديو ماني في الفترة الأخيرة.

وتألق ماني مؤخرًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وأحرز أمس هدفين في انتصار الريدز على بايرن ميونخ الألماني 3-1 في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال بملعب ”أليانز أرينا“.

وأضافت: ”الموسم الماضي كان المصري الدولي محمد صلاح هو صانع الانتصارات والعناوين الرئيسية في ليفربول، ولكن الحال تبدل مؤخرًا، وبالتحديد خلال المباريات الأخيرة للريدز، حيث نجح ساديو ماني في قلب الطاولة، وأصبح الورقة الرابحة لفريقه“.

وتابعت: ”يتعين الآن على الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن يكون أكثر قلقًا من ساديو ماني، بدلًا من محمد صلاح، لأن الأول أصبح مطلوبًا لدى نادي ريال مدريد الإسباني، لتعويض الرحيل المحتمل للنجم الويلزي غاريث بيل من قلعة البرنابيو“.

وأشارت إلى أنه لا يوجد سبب يمكن أن يدفع ساديو ماني لطلب الرحيل عن أنفيلد الآن، خاصة أنه قام بتجديد عقده رفقة الريدز في نوفمبر الماضي، ولكن إغراءات نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد يجب أن تثير القلق في ليفربول، وتدق جرس الإنذار، في ظل تألق السنغالي الدولي.

وقالت إن الفرنسي زين الدين زيدان كان يرغب في ضم ماني إلى ريال مدريد في ولايته الأولى، ومع عودته مرة أخرى إلى الريال فإن المفاوضات معه يمكن أن تتجدد مرة أخرى، في ظل رغبة مسؤولي الملكي في دعم الفريق بصفقات مميزة.

واستطردت: ”الآن، محمد صلاح يعاني من فقدان الثقة أمام المرمى، وهو أمر جديد على الدولي المصري مقارنة بالموسم الماضي، الذي أحرز خلاله 44 هدفًا في جميع البطولات“.