شاهد انفعال كلوب وفان دايك على روبرتسون خلال وبعد انتهاء مباراة بايرن ميونخ وليفربول (فيديو)‎

نجح نادي ليفربول الإنجليزي في عبور عقبة بايرن ميونخ الألماني، وتأهل إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد انتصاره في مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا 3-1، أمس الأربعاء.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على ملعب أنفيلد قد انتهت بالتعادل السلبي، ليصعد ليفربول إلى دور الثمانية بنتيجة لقاء الإياب.

ويعود الفضل في صعود الريدز إلى نجمه السنغالي ساديو ماني، الذي أحرز هدفين، والهولندي فيرجيل فان دايك، الذي سجّل أول هدف له في دوري أبطال أوروبا.

خطأ روبرتسون

ولكن تأهل ليفربول على حساب العملاق البافاري عكّره حصول لاعبه الأسكتلندي أندي روبرتسون على بطاقة صفراء في نهاية المباراة، مما سيكلّفه الغياب عن مباراة الذهاب في دور الثمانية.

وحصل روبرتسون على الإنذار الثاني له في البطولة، خلال اللحظات الأخيرة من المباراة، وبعد أن كان ليفربول قد حسم التأهل بالفعل، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة.

ورصدت الكاميرات مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك وهو يقول لـ“روبرتسون“: ”ماذا تفعل؟“، وذلك عقب انتهاء اللقاء، في إشارة إلى غضب الهولندي من البطاقة المجانية التي ستكلف الريدز غياب ظهيره الأيسر الأساسي عن ذهاب الدور المقبل.

واعترف فان دايك بالواقعة، وقال في تصريحات عقب المباراة: ”نعم حدث ذلك، ولمن روبرتسون لم يكن محظوظاً بالحصول على الإنذار الثاني. يجب علينا أن نستعد للمباراة المقبلة، ولدينا العديد من اللاعبين القادرين على سد العجز في الصفوف“.

انفعال كلوب

ولم تكن تلك الواقعة هي الوحيدة التي تخص روبرتسون خلال مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، حيث رصدت الكاميرات أيضًا انفعال المدرب الألماني يورغن كلوب على لاعبه، بعد أن تسبب في الهدف الوحيد الذي سكن شباك الريدز في الشوط الأول من اللقاء.

وأخطأ روبرتسون في مراقبة سيرجي غنابري لاعب بايرن، الذي انطلق من الجهة اليسرى وأرسل عرضية داخل المنطقة حوّلها الكاميروني جويل ماتيب إلى داخل مرماه بالخطأ.

وانفعل كلوب بشدة على روبرتسون، نتيجة تمركزه الخاطئ خلال اللعبة.