تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم في جميع البطولات

أكمل برشلونة وليفربول عقد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجاوزهما لفريقي أولمبيك ليون وبايرن ميونخ في إياب دور 16 وكان لقاءي الذهاب قد انتهيا بالتعادل السلبي في أبرز نتائج لقاءات يوم الأربعاء.

دوري أبطال أوروبا

سجل ميسي هدفين وفيليب كوتينيو وجيرارد بيكيه وعثمان ديمبيلي هدف لكل منهم ليقودوا برشلونة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تجاوزه أولمبيك ليون ب5-1 في إياب دور 16 .

وفي أليانز أرينا في ميونخ حقق ليفربول الفوز على بايرن ميونخ ب3-1 ليتأهل لربع النهائي بفضل هدفين للسنغالي ساديو ماني وهدف للهولندي فيرجيل فان ديك.

الدوري الهولندي

استغل أياكس أمستردام لقاءه المؤجل عن الجولة 24 من الدوري الهولندي بسبب لقاء الإياب أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، لتحقيق فوز صعب على بي أي سي زفولة 2-1 بفضل هدف متأخر من المخضرم داني بليد ليقلص الفارق عن المتصدر إيندهوفن لنقطتين حيث رفع رصيده إلى 62 نقطة.

الدوري المغربي

شهد لقاء نهضة بركان والرجاء البيضاوي المغربي المؤجل عن الجولة 21 من الدوري الاحترافي المغربي 10 أهداف كاملة حيث تمكن الفريق الزائر من تسجيل 7 أهداف مقابل 3 أهداف للفريق البركاني.

وتعتبر حصة الأهداف المسجلة في اللقاء من أكبر النتائج التي عرفها الدوري الإحترافي المغربي في السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى فاز اتحاد طنجة على حسنية أغادير 1-0 ليصعد للمركز الثاني فيما يحتل الرجاء البيضاوي المركز الثالث، بينما يحلق الوداد البيضاوي في الصدارة بفارق 15 نقطة عن أقرب مطارديه.

الدوري التونسي

حسم الترجي التونسي لقاء أمام النادي الصفاقسي ب2-1 برسم الجولة 17 من الدوري التونسي ليرفع رصيده ل40 نقطة مقابل 34 للصفاقسي الذي ضيع ضربة جزاء كانت كفيلة بمنحه التعادل.

فيما خسر النجم الساحلي أمام الاتحاد المنستيري 3-1 ليبقى في المركز الرابع ب30 نقطة.