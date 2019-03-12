تقرير الاتحاد الإنجليزي: بوكيتينو تصرف بعدوانية تجاه الحكم مايك دين

قال الحكم مايك دين، إن تصرف ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، تجاهه كان ”عدوانيًا وغير مسؤول“ بعد الخسارة 2-1 أمام بيرنلي الشهر الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما أدى لفرض عقوبة إيقاف لمباراتين على المدرب الأرجنتيني.

ودخل بوكيتينو في جدل مع الحكم دين بعد الهزيمة التي أبعدت الفريق اللندني عن مانشستر سيتي وليفربول في الصراع على اللقب. وفي وقت لاحق فرض الاتحاد الإنجليزي على المدرب غرامة قدرها عشرة آلاف جنيه إسترليني (13085 دولارا) بسبب سوء التصرف.

ونشر الاتحاد المحلي للعبة مبررات القرار متضمنًا تقرير حكم المباراة. وقال دين في التقرير إن بوكيتينو قال له مرارا وتكرارا خلال المباراة ”هل تعرف من أنت؟“.

وكتب دين: ”كان تصرف السيد بوكيتينو عدوانيا للغاية وغير مسؤول. لم يتوقف عن قول ‭‭’‬‬هل تعرف من أنت؟ هل تعرف من أنت؟‭‭’‬‬ طلبت منه أن يفسر ما يقول فكرر القول ‭‭’‬‬هل تعرف من أنت؟‭‭’‬‬

”هددته بالطرد.. على الأقل عشر مرات لكنه عاد ووجه إصبعه على مسافة قريبة من وجهي بطريقة عدوانية وكرر الجملة نفسها“.

وأضاف دين: ”عندما وصلت إلى النفق كان (بوكيتينو) ينتظر أعلى الدرج وقال مرة أخرى ‘أنت تعرف جيدا من أنت؟’ ولم أتمكن من التوجه لغرفة الملابس إلا برفقة موظفي الأمن في بيرنلي“.

وقال التقرير الصادر من الاتحاد الإنجليزي، إن مساعدي دين أكدوا ما قاله الحكم.

وقال بوكيتينو، الذي اعتذر علنًا ​​عما قام به، إنه شعر بالصدمة من قرار إيقافه لمباراتين قبل أن يخسر توتنهام 2-1 أمام ساوثامبتون السبت الماضي. ولن يرافق المدرب الأرجنتيني فريقه حين يتوجه للقاء ليفربول في الدوري في 31 مارس آذار.

ويحتل توتنهام حاليًا المركز الثالث برصيد 61 نقطة من 30 مباراة متأخرا بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.