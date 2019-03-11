كلوب: مباراة بيرنلي أثبتت أن ليفربول لا يزال في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

قال يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، إن فريقه أظهر روحًا قتالية عالية في انتصاره 4-2 على بيرنلي، أمس الأحد، وأثبت قدرته على مواصلة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبقى هذا الانتصار ليفربول في المركز الثاني، متأخرًا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب. وقال كلوب إن العرض الذي قدمه فريقه يظهر أنه لا يعاني أزمة ثقة.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين: ”رسالتنا للجميع اليوم أنه لا يستطيع أحد التخلص منا لو لعبنا بنفس الطريقة التي قدمناها اليوم. قاومنا المنافس والظروف وقدمنا كرة قدم ممتعة“.

وتابع: ”أعجبت بطريقة لعبنا اليوم“.

ويأمل ليفربول في الفوز بأول ألقابه في الدوري الممتاز منذ 1990 لكنه تعادل سلبيًا مع غريمه إيفرتون في الثالث من مارس آذار ليتراجع للمركز الثاني خلف سيتي، ما أثار تكهنات من أنه ربما ينهار تحت وطأة التوقعات الكبيرة.

وأضاف كلوب، بعدما سجل ساديو ماني وروبرتو فيرمينو هدفين لكل منهما ليقودا ليفربول للفوز على بيرنلي: ”لا توجد مشكلة ثقة“.

وتابع: ”لم تكن لدينا أزمة ثقة بعد مباراة إيفرتون. لا تعتقدوا أن أي شيء تكتبونه عن الفريق سيؤثر على معنوياتنا. معظم هذه الأشياء لا نعيرها انتباهًا“.

”يتعين مواصلة المنافسة على القمة“.

ويملك ليفربول فرصة استعادة القمة عندما يحل ضيفًا على فولهام، يوم الأحد المقبل، بينما ينشغل سيتي بمباراة في كأس الاتحاد.

وسيخوض بعدها فريق المدرب كلوب مباراة إياب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه بايرن ميونيخ يوم الأربعاء، بعد التعادل السلبي في أنفيلد ذهابًا الشهر الماضي.