نادي ليفربول يتجه لتحصين فان دايك ضد غزوات ريال مدريد وبرشلونة

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي محاولاته للحفاظ على نجمه الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم دفاع الريدز، في ظل مخاوف مسؤولي أنفيلد من إغراءات ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وانضم فان دايك إلى ليفربول في يناير 2018، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، ليكون أغلى لاعب في الريدز، وأغلى مدافع في العالم، بعد أن حطم رقم جون ستونز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن مسؤولي ليفربول على استعداد لزيادة راتب فان دايك الأسبوعي ليصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، للحفاظ عليه من عروض برشلونة وريال مدريد المغرية.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الأحد، أن راتب فان دايك الأسبوعي الجديد سيكون مساويًا لراتب النجم المصري الدولي محمد صلاح، هداف ليفربول، بعد أن جدد عقده برفقة الريدز الموسم الماضي.

وتألق فان دايك برفقة ليفربول هذا الموسم، وكان أحد أبرز العناصر التي قادت فريقه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض ليفربول اليوم الأحد مواجهة مهمة أمام بيرنلي على ملعب أنفيلد، في المرحلة الـ30 للدوري الإنجليزي، حيث يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 70 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي فاز أمس على ضيفه واتفورد 3/1.

وتنتظر ليفربول موقعة حاسمة يوم الأربعاء المقبل، أمام بايرن ميونخ الألماني، في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، على ملعب آليانز أرينا، علمًا بأن مباراة الذهاب في أنفيلد انتهت بالتعادل السلبي.